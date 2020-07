TPL Linea, maggiore flessibilità con l'abbonamento settimanale

TPL Linea srl si avvicina sempre più alle esigenze dei clienti: a partire dal 20 luglio 2020 l'abbonamento settimanale in formato cartaceo avrà validità dal giorno dell'obliterazione per sette giorni, cosi come avviene per l'abbonamento settimanale acquistato digitalmente e che ha validità dal momento dell'acquisto.

La tipologia degli abbonamenti settimanali per zona tariffaria sono:

zona rosa, blu, arancione e verde Euro 13.00;

zona viola, marrone, azzurra Euro 15.00;

zona gialla Euro 17.50.

(https://www.tpllinea.it/index.php/tariffe/titoli-di-viaggio/)

Ricordiamo la suddivisione per zone:

comuni fascia rosa: Savona, Vado Ligure, Quiliano, Albissole;

comuni fascia blu: Altare, Bergeggi, Celle, Mallare, Noli, Spotorno, Stella, Varazze, Vezzi, Albenga, Ceriale, Borghetto S.S., Toirano, Boissano, Cisano sul Neva;

comuni fascia arancione: Cairo, Calice, Carcare, Cosseria, Dego, Finale, Giusvalla, Magliolo, Mioglia, Orco, Pallare, Plodio, Pontinvrea, Rialto, Sassello, Alassio, Laigueglia, Borgio Verezzi, Villanova d’Albenga, Giustenice, Balestrino, Arnasco, Zuccarello, Erli, Castelbianco, Castelvecchio, Tovo S.G., Pietra Ligure, Loano, Ortovero;

comuni fascia verde: Bagnasco, Bardineto, Bormida, Calizzano, Castelletto Uzzone, Cengio, Ceva, Martina, Urbe, Massimino, Millesimo, Montezemolo, Murialdo, Osiglia, Pareto, Pezzolo, Piana, Crixia, Roccavignale, Stellanello, Andora, Garlenda, Vendone, Caprauna, Nasino, Onzo, Alto, Testico, Casanova Lerrone.

La nuova iniziativa di TPL Linea va ad aggiungersi alla promozione in corso dal 1 giugno al 31 agosto 2020 che consiste in uno speciale sconto sul costo dei titoli di viaggio mensili e settimanali acquistati tramite l'applicazione "MyCicero". Ricordiamo che per procedere all’acquisto dei titoli di viaggio online, e quindi godere della promozione, è necessario scaricare l’App "My Cicero" o registrarsi sul sito www.mycicero.it: sono sufficienti nome, cognome e mail. “My Cicero” uno dei sistemi applicativi maggiormente utilizzati nell’ambito della sosta e della mobilità.

Il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso dichiarano: "Il cliente sempre più al centro dell'azienda, un'altra iniziativa per andare incontro alle esigenze dell’utenza e per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico”.