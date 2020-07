Borghetto, moto sbanda e investe 4 passanti: l'incidente sulla via Aurelia

Incidente stradale questa mattina lungo la via Aurelia a Borghetto Santo Spirito. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 11 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, una moto ha sbandato investendo 4 passanti. Sul posto la Croce Bianca di Borghetto, la Croce Rossa di Ceriale e l'automedica.

Quattro i feriti: due in codice giallo e altrettanti in verde trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito qualche disagio.