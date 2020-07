Chiedono una sigaretta poi aggrediscono ragazzo per rubargli il portafogli: due denunce a Varazze

Era da poco passata la mezzanotte di venerdì quando un ragazzo di Celle Ligure che passeggiava sul lungomare Europa di Varazze è stato avvicinato da due persone, pare minorenni (un albanese e un italiano), che dopo avergli chiesto una sigaretta, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni tentando di prendergli il portafogli.

Grazie alla reazione della vittima i due aggressori non sono riusciti nel loro intento, dandosi cosi alla fuga. I carabinieri di Varazze prontamente intervenuti, grazie alla descrizione della vittima (la cui prognosi è stata quantificata in 10 giorni per lesioni), sono riusciti ad identificare gli aggressori.

Per i due minorenni è stata formalizzata una denuncia al Tribunale dei Minori di Genova per tentata rapina in concorso.