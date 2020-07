Covid-19, cluster sushi bar a Savona: salgono a 28 i positivi (VIDEO)

Tra ieri e oggi sono in totale 28 le persone positive al Covid-19 riconducibili al cluster presso il sushi bar di Savona. Lo ha comunicato in un video su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Dopo le 18 persone di ieri, oggi si registrano 10 nuove positività - ha spiegato il presidente Toti - Grazie alla nostra capacità di tracciamento, nelle prossime ore abbiamo già in programma 750 tamponi. A cerchi concentrici stiamo tornando a ricostruire tutti i contatti delle persone coinvolte in questa vicenda".

Tra i positivi figurano anche alcune infermiere. Ma il governatore Toti ha voluto tranquillizzare: "Non c'è nessuna preoccupazione per gli ospedali che sono stati ripassati al setaccio anche oggi".

"Ad oggi ci sono un centinaio di persone in isolamento. Per quanto riguarda le persone positive. Solo una è ricoverata in ospedale. Tre presentano qualche sintomo. Le altre stanno bene. I nostri tecnici pensano che arriveremo ad un migliaio di persone individuate e in isolamento. Poi tamponate per capire la portata del fenomeno" prosegue Toti.

"Questa è la dimostrazione che il virus sta continuando a girare. L'attenzione deve rimanere alta. Ma rispetto a qualche settimana fa, siamo in grado di proteggerci meglio" conclude Toti.