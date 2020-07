Incidente mortale sulla A10, chiusura temporanea del tratto tra Genova Aeroporto e Pra' in entrambe le direzioni

Alle 18:30 circa sulla A10 Genova Ventimiglia é stato temporaneamente chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in entrambe le direzioni, a causa di un incidente in tratto cantierizzato con corsia in deviazione correttamente installata e segnalata tra un'autovettura ed un mezzo pesante avvenuto all'interno di un tratto cantierizzato con una corsia in deviazione nell'opposta carreggiata correttamente installato e segnalato.



Nell'incidente, avvenuto all'altezza del chilometro 5, il conducente dell'autovettura ha perso la vita e un'altra persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente, sono tempestivamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco Genova di Autostrade per l'Italia.



Al momento si registrano 2 km verso Genova e 2 km verso Savona. In alternativa per il collegamento tra Genova Aeroporto e Genova Pra' si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.