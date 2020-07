Comunali Zuccarello, Luca Dalmasso scende in campo: "Programma concreto mirato alla crescita del paese"

"E' con grande piacere che comunico di essere riuscito in sole due settimane ad avere le adesioni per presentare la nostra lista civica alle prossime elezioni amministrative di Zuccarello". Cosi Luca Dalmasso scende in campo.

"Lo spirito di condivisione, la voglia di novità, di partecipazione, e di mettere a disposizione della comunità le nostre capacità e idee, ci accomuna. Ci metteremo al lavoro per dare vita al nostro programma, fatto di progetti concreti e realizzabili. Il nostro intento sarà quello di far sentire ad ogni singolo abitante di poter contare su di noi, sia nei momenti critici che in quelli di gioia".

"Il nostro spirito innovativo è rivolto alla crescita e allo sviluppo del nostro paese confidiamo nel sostegno dei nostri concittadini, saremmo grati se vorranno esprimerci la loro fiducia sostenendoci in questo lavoro così importante per noi e per tutti. A breve ci presenteremo e renderemo pubblico il nostro programma a tutti" conclude Luca Dalmasso.