Sport come attrattiva turistica, Melis (M5S): "L'entroterra deve essere valorizzato"

A margine del Meeting Città di Savona Memorial Ottolia, il candidato alle prossime elezioni regionali per il Movimento Cinque Stelle Andrea Melis si è soffermato sull'importanza dello sport, in quel caso l'atletica, come strumento di valorizzazione del territorio.

"Sono un amante e praticante di questo sport, ho visto e ho constatato quanto possa essere utilizzato come strumento di attrattiva tustistica e quindi indotto economico. Penso agli eventi che possono essere organizzati a Savona e nelle altre città rivierasche che catturano atleti, parenti ed amici degli atleti, che rendono conosciuti i nomi delle città ospitanti" spiega il candidato del M5S.

"Il nostro entroterra è bellissimo e deve essere valorizzato, abbiamo l'Alta Via dei Monti Liguri, uno dei sentieri più affascinanti della nostra regione e su questo bisogna ragionare mettendo a fattor comune sia le strutture che danno l'ospitalità in quell'area sia i comuni attraversati, affinchè possano confluire in un'associazione, strumento di collaborazione per promuoverla e costruire eventi quali ad esempio le corse, i percorsi su mountain bike, l'escursionismo, utilizzando questi elementi come chiavi di promozione del territorio che va promosso e fatto vivere da chi ne può apprezzare le bellezze e le peculiarità" continua Melis.

"Eventi di questo genere siano davvero degli strumenti di promozione potentissima, basta pensare a New York, solo di atleti è capace di attrarre più di 70mila persone, chiaro che non si può puntare a tanto, ma credo che in Liguria nelle città più importanti, rivierasche e dell'entroterra, si debbano vedere come eventi come strumenti turistici di promozione del territorio e di indotto alberghiero, turistico e ricettivo. Dobbiamo puntarci tantissimo" ha proseguito il candidato pentastellato.