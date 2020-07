Vado, via libera per la realizzazione di una diga soffolta a protezione del litorale

Via ad una diga soffolta nella zona tra i Bagni Karibu e la spiaggia attrezzata, il ripascimento strutturale per ripristinare quel tratto di litorale in forte erosione e la realizzazione di un pennello nella zona di rio Valletta.

Da venerdì è stato dato il via libera da parte del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il provvedimento di intesa Stato-Regioni, per il progetto riguardante gli interventi strutturali a difesa della costa a Vado Ligure, in netta difficoltà dopo le mareggiate degli anni scorsi.

Gli atti sono stati trasmessi al comune vadese e ad Autorità di Sistema Portuale la quale eseguirà il progetto e i lavori come previsto dall'accordo di programma.

"L'Autorità Portuale procederà con la gara per affidamento dei lavori con l'auspicio che si riesca ad iniziare in autunno e comunque terminarli per la primavera 2021. Un intervento ormai più che necessario, Intanto come comune stiamo concludendo i lavori per il ripristino definitivo della passeggiata" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.