Due soccorsi persona questa mattina sulle spiagge savonesi.

Il primo si è verificato a Savona presso uno stabilimento balneare. Una persona anziana è stata recuperata in acqua pare in arresto cardiaco. Sul posto i militi della Croce Bianca e l'automedica.

Il secondo in una spiaggia libera a Loano (vicino alle giostre). In questo caso i soccorritori sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di circa 20 anni. Anche in questo pare sempre per un malore.