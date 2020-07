Due cassonetti in fiamme a Savona. L'allarme è stato lanciato nella prima serata di ieri, sabato 18 luglio.

I roghi si sono verificati in via Paleocapa (angolo via Pia) e in via Manzoni. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona.

Sono in corso gli accertamenti del case. Non si esclude l'ipotesi dolosa.