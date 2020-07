Coronavirus, cluster sushi bar Savona: 17 nuovi positivi (VIDEO)

17 nuovi positivi da Covid-19 (che si aggiungono ai 28 riscontrati in precedenza) riconducibili al cluster del sushi bar di Savona. Lo ha comunicato con un video su Facebook il governatore Giovanni Toti.

"La situazione è sotto controllo. Le persone positive stanno tutte bene. Una è ricoverata presso l'ospedale di Albenga. Le altre sono tutte a casa. Alcune con lievi sintomi. Altre asintomatiche" spiega Toti.

"In tutta la Regione - ha proseguito Toti - gli ospedalizzati calano di un'unità e non ci sono ricoverati in terapia intensiva. Ci sono circa 200 persone in isolamento: qualcuno in più rispetto ai soli contatti di caso accertato perché in Liguria usiamo un metodo più prudenziale. Sono stati individuati già molti dei contatti del focolaio di Savona: alcune persone coinvolte erano infermieri ma non hanno portato il virus in ospedale, che era la cosa che ci preoccupava di più, anche oggi come ieri è stato fatto un nuovo controllo. Anche tutti quelli che erano anche solo stati sfiorati non andranno al lavoro per ragioni di mera precauzione per un po' di giorni finché i tamponi non saranno stati fatti e ripetuti".

"Abbiamo individuato quasi tutti i contatti di questo focolaio - conclude - Il virus c'è ancora e lo sapevamo. Però rispetto al passato siamo in grado di identificare tutte le persone che vengano coinvolte. Questa situazione ci lascia tranquilli".

Sono 700 i tamponi eseguiti fino ad ora in relazione al cluster savonese svilupattosi dal ristorante "Best Sushi": 250 nella giornata di ieri, 450 oggi. Vengono analizzati dalle strutture preposte di Asl2, che garantiscono tempi di risposta adeguati. Dai primi 100 tamponi processati risultano 6 positivi, tra i quali un dipendente Asl2 e un barista raggiunto attraverso il tracciamento dei contatti, già preso in carico, mentre i titolari e i dipendenti del bar sono stati sottoposti a isolamento.