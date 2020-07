Covid-19, cluster sushi bar a Savona: eseguiti 700 tamponi in due giorni

"Anche oggi, domenica, la sanità ligure in prima linea per affrontare il caso del cluster (sushi bar a Savona, ndr) in Asl 2". Cosi commenta in una nota su Facebook l'assessore regionale con delega alla Sanità Sonia Viale.

"Sono stati eseguiti 450 tamponi i risultati dei quali li avremo nella giornata di domani. Ieri ne sono stati fatti 250. È un’indagine accurata che ricostruisce i contatti e che si basa sulla collaborazione delle persone definite contatti stretti di casi positivi".

"Un grazie al personale della prevenzione dell’Asl 2 e tutti gli operatori coinvolti. Alisa coordina le attività con raccomandazioni e indicazioni su come procedere. È una situazione complessa ma le regole di prudenza e le linee guida da rispettare sono importanti e sono quelle che ci consentono di lavorare e vivere in libertà" conclude la Viale.