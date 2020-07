Covid-19, tornano a salire i positivi in Liguria. Aumentano i tamponi. Nessun decesso

Le positività Covid-19 in Liguria tornano a salire. Nel dettaglio: casi totali da inizio emergenza 10.093 (+23). Di cui 1.262 individuati da test di screening o contact tracing e 8.831 in pazienti sintomatici.

Attualmente positivi 1.144 (+9). 27 (-1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva/UTI, +0). 177 in isolamento domiciliare (+5). Guariti non più positivi 7.384 (+14). Deceduti 1.565 (+0). Tamponi 171.613 (+963).

Questi gli ospedalizzati: Asl 1 = 10; Asl 2 = 6; Asl 3 Villa Scassi = 7; Galliera = 1; Asl 4 = 2; Asl 5 = 1.

Attualmente positivi per residenza: Imperia = 91 (-2); Savona = 105 (+19); Genova = 777 (-9); La Spezia = 25 (+1). Fuori regione = 52 (+0). Altro o in fase di verifica = 94 (+0).

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 695. Cosi suddivise: Asl 1 = 36; Asl 2 = 319; Asl 3 = 196; Asl 4 = 61; Asl 5 = 83.