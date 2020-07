Lo psicologo ed il dentista: quale relazione tra le due professioni?

Cari lettori di Savona News, si conclude (per ora…) la serie di articoli per raccontarvi quali sono le figure professionali che partecipano al benessere del vostro sorriso. Questa volta procediamo con tre domande per conoscere meglio lo Psicologo; le risposte sono della D.ssa Lara Catanese, professionista di riferimento del nostro studio. Buona lettura!

· CHI E’ E COSA FA UNO PSICOLOGO?

Lo psicologo è un professionista che opera per favorire il benessere delle persone, dei gruppi, degli organismi sociali e della comunità.

Si occupa di psicopatologia, ma non solo. Altre importanti aree di intervento riguardano una molteplicità di situazioni, personali e relazionali, che possono essere fonte di sofferenza e di disagio.

L’attività dello psicologo ha l’obiettivo di favorire il cambiamento, potenziare le risorse e accompagnare gli individui, le coppie, le famiglie, le organizzazioni (es. scuola, azienda, ecc.) in particolari momenti critici o di difficoltà.

Sono abilitati all’esercizio dell’attività di Psicologo solo i professionisti iscritti all’Albo, a cui i cittadini possono fare riferimento per verificarne l’abilitazione.

Lo Psicologo non può condurre Psicoterapie (a meno che non sia anche specializzato in Psicoterapia) e non può prescrivere psicofarmaci.

· CHI E’ E COME SI DIVENTA PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Per svolgere l’attività di PSICOTERAPIA, lo Psicologo deve diplomarsi presso una Scuola di Specializzazione Universitaria oppure presso una Scuola di Specializzazione Privata riconosciuta dal Ministero competente (la cui durata è di almeno quattro anni). Se lo psicologo è abilitato a svolgere anche la psicoterapia, è specificato nell' albo degli psicologi a cui è iscritto.

Gli PSICOLOGI-PSICOTERAPEUTI possono svolgere attività di Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo.

Lo PSICOTERAPEUTA è uno Psicologo o un Medico abilitato anche a svolgere attività di Psicoterapia.

Lo PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA non prescrive farmaci, ma utilizza come strumenti la relazione, l’ascolto e la parola. Esistono differenti approcci in Psicoterapia, da cui derivano alcune differenze nelle modalità di intervento.

Lo PSICOTERAPEUTA è in grado di offrire tutte le prestazioni dello Psicologo e, tramite la sua formazione specialistica, può intervenire, con specifiche tecniche e in particolari condizioni di contesto terapeutico, su disturbi psichici anche intensi e cronici; inoltre ha adeguata formazione per il trattamento dei disturbi della personalità.

Si possono quindi rivolgere allo Psicoterapeuta sia persone che soffrono di qualunque forma di disturbo psicologico (da quelli d’ansia, dell’umore, dell’alimentazione, a quelli sessuali e di stress, ecc.) sia quelle che presentano più o meno gravi disturbi della personalità.

COME POSSONO INTERAGIRE PSICOLOGO E DENTISTA?

Lo Psicoterapeuta può collaborare con vari specialisti, e può rappresentare un valido sostegno per alcune cure mediche, psichiatriche e anche odontoiatriche.

Un esempio pratico di collaborazione fra operatori in ambito psicologico e i dentisti, sono le fobie specifiche o i traumi. Sia negli adulti che nei bambini possiamo trovare la paura del dentista, l'odontofobia.

Entrando nel dettaglio del disturbo, possiamo collocare l'odontofobia all'interno di quella categoria di disturbi fobici chiamati monofobie, o fobie specifiche, vale a dire, sperimentare un'intensa paura, fino ad arrivare a veri e propri attacchi di panico, nei confronti di un evento, una situazione, un oggetto specifici.

Nel caso dell’odontofobico, l’oggetto della paura è rappresentato dal dentista e tutto ciò che richiama lo studio del professionista (il trapano, l’ago, il rumore degli attrezzi ecc…).

La persona, seppur consapevole dell’irrazionalità della paura, non può fare a meno di provarla, al punto tale da arrivare a sperimentare sintomi quali tachicardia, sudorazione, senso di soffocamento, tremore, sensazione di svenire, fino ad arrivare a veri e propri attacchi panico.

In questi casi un lavoro di collaborazione fra lo psicoterapeuta e il dentista permette di ottenere un buon risultato per far si che ci sia una gestione e un superamento della fobia.

Alla base di tutto ciò, pertanto, è molto importante la scelta di esperti professionisti che siano competenti nel gestire questi pazienti, che hanno maggiormente bisogno di essere ascoltati e rassicurati.

Oggi sono molti i dentisti con una formazione, una preparazione ed una sensibilità tale da aiutare e supportare a 360° chi soffre di odontofobia, o anche chi, pur non avendo strutturato una fobia vera e propria, necessiti di una maggiore competenza e attenzione agli aspetti psicologici nel trattamento.

Dr.ssa Lara Catanese

Psicologo Psicoterapeuta

(iscr. ordine psicologi Liguria 1073)

Come avete potuto leggere dalle parole della D.ssa Catanese, sono molti i dentisti che utilizzano varie metodiche per aiutare i pazienti a non essere traumatizzati dalle cure odontoiatriche (o a superare traumi dovuti a precedenti esperienze negative); gli strumenti sono molteplici, dall’utilizzo della cosiddetta “sedazione cosciente” tramite l’uso del protossido di azoto alla sinergia con lo psicologo, per riuscire a risolvere efficacemente anche i casi più complessi. Quindi se, a fronte di particolari situazioni, il vostro dentista vi propone anche un consulto con uno psicologo, sappiate che sta facendo il meglio per aiutarvi a mantenere la salute del vostro sorriso insieme alla vostra serenità!

Se avete altre domande non esitate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova