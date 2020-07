Cisano sul Neva: nuova vita per la "Begudda", ospiterà appartamenti in social housing

Dopo l’inevitabile stop legato alla quarantena da Coronavirus, sono ripartiti a pieno regime i lavori alla Begudda, nel comune di Cisano sul Neva.

La ex fabbrica, di proprietà dell’amministrazione comunale, si trova a due passi dal centro storico e poco prima del bivio che porta alla frazione di Conscente.

Nella cubatura dello stabile saranno ricavati quattro appartamenti, con superfici comprese tra i 60 e i 70 metri quadri, che saranno poi assegnati in social housing tramite bando pubblico al quale si accederà presentando l’ISEE.

Il primo lotto dell’opera, riguardante la riqualificazione dell’intera struttura, è stato finanziato mediante un contributo di 300mila euro del FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), al quale si assommano ulteriori 40mila euro stanziati dal Comune per questa operazione. Nel frattempo il Comune di Cisano sul Neva sta ricavando nel bilancio anche i fondi necessari al secondo lotto di lavori che riguarderà principalmente gli interni e i serramenti delle quattro abitazioni, con l’obiettivo finale di avere la fine dei lavori entro l’ultimo trimestre del 2021, salvo ovviamente ulteriori impedimenti.

Oltre ai disagi legati al Covid-19 i lavori sono stati fermati al fine di presentare una perizia di variante comprendente le modifiche richieste alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione.

Commenta con soddisfazione il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero: “Questo deve essere lo scopo di una amministrazione comunale, far sentire la propria vicinanza alla popolazione e giungere tempestivamente a supporto delle fasce deboli. Tutto ciò diventa ancora più importante alla luce di un periodo drammatico come quello legato alla quarantena da Coronavirus, che ha letteralmente messo in ginocchio tutta la Liguria. Ma noi non ci fermiamo, siamo ripartiti e riteniamo che questo investimento sulla Begudda sia eccellente per importanza e risultato. Nessuno deve rimanere indietro, i cittadini sanno che possono sempre contare sulla presenza del Comune”.