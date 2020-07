Covid-19, cinque persone isolate a scopo precauzionale nel comune di Calice

Dopo i recenti casi di positività al Covid-19 rilevati in questi giorni nella nostra provincia, il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi fa il punto della situazione.

"La comunicazione che Asl ha fatto pervenire al comune via mail oggi vede cinque cittadini isolati a scopo precauzionale in quanto risultano essere stati a contatto con persone poi trovate positive al Covid-19" spiega il primo cittadino.

"Il mio personale ringraziamento giunga alle persone coinvolte in un possibile contagio che con corretto senso civico si sono autoisolate prima ancora che la loro situazione fosse comunicata da Asl al comune. Rivolgo un appello a coloro che eventualmente fossero stati contattati da Asl in questi giorni a contattare gli uffici comunali o me personalmente per avere alcune utili indicazioni in merito".

"Resto convinto che sia a dir poco incredibile che il comune debba ricevere comunicazioni formali diversi giorni dopo averle avute in maniera informale dalle persone coinvolte - conclude - Sarà mia premura comunicare questo mio pensiero ufficialmente a chi di dovere in Asl sperando di poter avere una spiegazione in merito".