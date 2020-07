Finalborgo, riqualificazione del parchetto in via Pascale: l'abbattimento di due pini non piace ai residenti

E' sempre argomento molto discusso quello che riguarda il verde pubblico a Finale Ligure. A sollevare qualche perplessità in alcuni residenti di via Oddone Pascale il taglio di due pini nel parchetto della zona.

Per le due piante, entrambe posizionate in prossimità di un muretto e catalogate come pericolanti, sono iniziate nei giorni scorsi le operazioni di abbattimento, ma una domanda risuona nella testa dei residenti della zona: era proprio necessario rimuoverle tutte e due?

"Che il primo pino fosse pericolante era evidente, così invece non sembrerebbe per la seconda pianta. E' una zona che andrebbe riqualificata, ma non crediamo tramite il taglio selvaggio di alberi - spiegano i residenti -. Una pianta come questa ha un valore anche affettivo, oltre a caratterizzare la zona in questione, e non ci pare creare particolari criticità, quindi ci chiediamo: non sarebbe meglio lasciare il pino al proprio posto e mettere in sicurezza il muro sottostante?".

"Tutte le perizie ci confermano che le piante in questione sono da abbattere - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi -. Stiamo seguendo questo percorso tra l'altro su sollecitazione di alcuni residenti stessi della zona che ci chiedevano di mettere in sicurezza l'area, e per farlo serve appunto rimuovere gli alberi pericolanti, quindi la cosa mi lascia abbastanza stupito".

Su un punto però concordano le due parti in questione: l'area deve essere riportata allo stato in cui si trovava in passato, con panchine e tavolini rovinati nel tempo e quindi rimossi dal Comune. "E' un intervento di recupero di un'area da anni inutilizzata e in abbandono: conclusi questi interventi si può pensare di tornare a utilizzarla" conclude Guzzi.