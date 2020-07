Nuovo viadotto Polcevera, l'annuncio del commissario Bucci: "Inaugurazione tra l'1 e il 5 agosto"

Le prime verifiche sulla staticità sembrano dare gli esiti sperati, ora andranno completate le prove, ma il nuovo viadotto sul Polcevera è praticamente pronto al taglio del nastro, che potrebbe avvenire in una data tra l'1 e il 5 agosto.

A svelare la probabile data di inaugurazione è stato il sindaco di Genova, nonché commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci a margine della cerimonia del cambio della direzione dell'istituto idrografico della Marina militare.

"Abbiamo intanto ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'inaugurazione del nuovo ponte- ha affermato il primo cittadino genovese ad ANSA-. Ora è in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli".

Bucci getta poi acqua sul fuoco circa le polemiche relative alle velocità che dovranno essere imposte nel raccordo a ponente, con il limite di velocità massimo a 70 chilometri orari: "Mi aspetto le polemiche, ma almeno dovrebbero essere basate su fatti reali, leggere sui giornali che il ponte è fuori norma è veramente ridicolo. Innanzitutto perché non è vero ma poi perché io vorrei dire a chi scrive queste cose di informarsi e di leggere le relazioni che sono pubblicate sul sito della struttura commissariale, dire che il ponte è fuori norma è una falsità e ognuno deve essere responsabile di quello che afferma" ha concluso.