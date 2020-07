Operaio deceduto alla Tirreno Power, le organizzazioni sindacali: "Necessario arrivare ad un protocollo della sicurezza nel comparto industriale"

"Questo pomeriggio presso il cantiere della Tirreno Power di Vado Ligure - Quiliano in provincia di Savona, è morto, schiacciato da un carico sospeso un operaio di una azienda in sub appalto all'interno della centrale. La nostra provincia, come del resto tutto il Paese, è coinvolta giornalmente da infortuni sul lavoro più o meno gravi che, in molti casi, quando non sono tragici come quello accaduto oggi, minano i lavoratori nella loro integrità fisica e psichica". Si apre così la nota stampa firmata dalle segreterie provinciali di CGIL CISL UIL - Fin Fiom Uilm Savona in seguito alla tragedia avvenuta quest'oggi all'interno della Tirreno Power di Vado Ligure (leggi QUI).