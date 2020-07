Grazie a Ediliamo, il design unico dei sanitari Catalano finalmente nel tuo bagno

L’offerta Catalano ceramiche bagno di Ediliamo.com: l’alta qualità a condizioni vantaggiose

Annunciata a gennaio 2020, la vittoria del GOOD DESIGN Award 2019 è solo l’ultima affermazione, in ordine di tempo, dei sanitari Catalano . Il segreto della sua leadership nel settore dell’arredobagno e della ceramica è una capacità realizzativa unica, combinata con uno spirito orientato all’innovazione. Un’offerta che grazie a Ediliamo.com, e-commerce specializzato in materiali per l’edilizia e prodotti per la casa, è più facile da acquistare e soprattutto a prezzi convenienti.

La selezione di sanitari Catalano, azienda italiana operativa sul mercato dal 1967, presente su Ediliamo.com è composta da wc e bidet sospesi e a terra, lavabi e piatti doccia. Decine di articoli che si adattano ad ogni genere di arredamento, con tante alternative quanto a stile e dimensione.

La collezione Green, ad esempio, si ispira ai principi morfologici della natura e si distingue per bordi sottili e superfici curve. Le forme quadrangolari di Verso, invece, sono studiate per l’ottimizzazione di piccoli spazi e bordi sottili, che si traduce in undici modelli di lavabo compatti e dalle dimensioni contenute. Il comune denominatore di tutte le collezioni è il connubio tra alta qualità e design unico, che nasce da un sapere artigianale coltivato per generazioni.

Articoli per la casa, arredobagno e materiale edile in pronta consegna

I sanitari Catalano sono solo una sezione di Ediliamo, l’e-commerce che raccoglie i migliori marchi dell’arredobagno e dell’edilizia. Sono infatti proposti attrezzature e materiali per l’edilizia firmati da brand del calibro di KeraKoll, Scrigno, Fila, Mapei, Knauf, DeWalt e Usag. Mentre nelle sezioni “Bagno” e “Rubinetteria bagno” troviamo: Flaminia, Grohe, Zucchetti, Stella, Ritmonio, Cielo Ceramica e Bossini.

Ma su www.ediliamo.com si possono acquistare anche scarpe antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro, elettroutensili, prodotti per casa e giardino.

Attivo online dal 2013, Ediliamo ha in realtà un’esperienza costruita in oltre mezzo secolo di attività nelle rivendite tradizionali. Il cliente può contare su uno staff giovane e competente, un catalogo con 130 top brand e 6.000 prodotti in pronta consegna. Merito degli oltre 6 mila metri quadrati di magazzino.

I prezzi sono concorrenziali ed è applicata la garanzia soddisfatti o rimborsati. La merce arriva a destinazione in 48 ore, sempre accuratamente imballata utilizzando materiali antiurto e bancali di legno. A rendere l’esperienza d’acquisto ancora più appagante sono gli sconti, anche del 60%, sulle decine di prodotti raccolti nella sezione “Promozioni”.

Il customer care è accessibile via telefono (+39 0835 385255; +39 348 6637136) ed e-mail (info@ediliamo.com), con servizi di consulenza tecnica e preventivi personalizzati per ordini su grandi quantitativi. E per conoscere il parere di chi si è già rivolto a Ediliamo.com, ci sono migliaia di recensioni certificate da Trustpilot.