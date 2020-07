Albissola Marina festeggia la "Bandiera Blu": l'evento giovedì 23 luglio

Animali ricercati - Per i più piccini kit - laboratorio! Porta con te colla e forbici arrotondate e crea il tuo animale preferito comodamente in spiaggia, nell'attesa che inizi la proiezione! Oppure a casa, lasciandoti ispirare dal film! Fino ad esaurimento scorte

A seguire… Cinema on the beach, con la proiezione del film "Earth - La nostra terra”. Film documentario di Walt Disney. Un viaggio avventuroso alla scoperta della bellezza e fragilità del nostro pianeta in compagnia di balene, orsi polari, elefanti e non solo! … e con la partecipazione dei ragazzi del Friday For Future Savona. Postazione informativa per saperne di più su ECI (European Citizens’ Initiative) e sull'impatto che ogni singolo cittadino può avere sulla Terra.