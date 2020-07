L'arpista Vincenzo Zitello presenta il suo concerto "Anima Mundi" ai microfoni di Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo. L'ospite di oggi pomeriggio sarà Vincenzo Zitello arpista e polistrumentista italiano, primo divulgatore e musicista a suonare l'arpa celtica in Italia.

Zitello, che nel corso della sua carriera ha a lungo collaborato con musicisti come Franco Battiato e Ivano Fossati, presenterà il suo concerto “Anima Mundi” in programma domani sera a Sanremo a Villa Ormond, nell'ambito della stagione estiva pensata dal Comune di Sanremo in collaborazione con Uno Gas.

L'intervista a Vincenzo Zitello andrà in onda oggi alle 17.45 nel programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando la nuova app della radio.