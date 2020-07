Prime anticipazioni sul programma di "Musica nei Castelli di Liguria"

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Musica nei Castelli di Liguria” manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Corelli di Savona con il fondamentale appoggio della Regione Liguria,la Fondazione De Mari e i Comuni partecipanti .

Nata nel 1991 e giunta alla sua XXX edizione, “Musica nei Castelli di Liguria”, che negli anni ha visto oltre 1000 spettacoli, è stata una delle prime rassegne in Italia a coinvolgere un’intera regione, coniugando la musica con le vestigia storiche e paesaggistiche ,sottolineare l’eccellenza di un territorio ricco di storia e cultura, come quello ligure, attraverso il veicolo della musica e dello spettacolo.

Quest'anno la rassegna Musica nei Castelli, viste le particolari condizioni organizzative,vedrà il suo programma crescere di giorno in giorno. Di seguito vi proponiamo i concerti già confermati e al più presto inseriremo le novità. Al momento la rassegna inizierà il 10 luglio e vedrà l’ultimo appuntamento il 29 agosto .

Gli eventi già in cartellone offriranno una ampia scelta sia di formazioni, sia di generi musicali: si va dalla rassegna di Camogli, “il mare e la musica” che ha inaugurato con grande successo , presso il Teatro Sociale , la stagione il 10 luglio con il concerto del grande clarinettista swing Mauro Ferrario insieme al quartetto Gipsy Trojka . La stessa continuerà il 12 agosto portandoci nelle terre del Nord con Tom Stearn & Birkin Tree: Music Tales from Ireland & Scotland.

Quattro gli appuntamenti nella settecentesca villa Groppallo a Vado Ligure per la rassegna “Suoni dal Mare “ : Laura Parodi Trio & il gruppo spontaneo dei Trallallero, famosa voce femminile del canto della tradizione ligure che si presenta sia come solista sia insieme agli amici della squadra del trallallero ; UNAVANTALUNA, quartetto che ci porta tra i canti e le musiche di Sicilia , il trio sardo YULE De SONOS insieme al duo OREFICE /BORTOLUZZI per un viaggio in musica tra la Sardegna e il mondo mediterraneo e il quartetto Bosso Concept che ci farà immergere in una notte di tango, come a Buenos Aires.

Ancora legati alla musica della tradizione delle terre del meridione d’Italia saranno gli spettacoli del trio di Carlo Aonzo con lo spettacolo Mandolitaly che verrà presentato Quiliano in piazza Gramsci e Le Tre Sorelle che si esibiranno in un concerto all’alba a Celle Ligure.

Porta sul palco il ricordo del poeta e rimpianto cantautore genovese Fabrizio de Andrè, Aldo Ascolese, mentre atmosfere più magiche e leggiadre saranno evocate dall’arpa del maestro Vincenzo Zitello. Non mancheranno poi colonne sonore e musiche da film con il quintetto Magnasco Movie quintet.





Uno ricco sguardo oltreconfine…ispirato alla musica spagnola e sud americana, il concerto dei maestri Corrado Cordova e Carlo Cadena; atmosfere occitane e delle pianure dell’est Europa per i Fok en Rouge.

Non manca poi la musica tradizionale legata alle aree celtiche con i Birkin tree, presenti con un concerto nell’ambito di “Campo Festival” o nella formazione con il cantante scozzese Tom Stearn . Con altri ospiti ovvero i ballerini del famoso gruppo italiano Gens’dYs si esibiranno a Santa Margherita per l’appuntamento del “ Santa Margherita Irish festival”

D’ interesse particolare per le emozioni che riescono a trasmettere e per l’incanto delle due lacations, risultano i due “concerti all’alba”, alle ore 05,45: il primo, dal sapore Irish, il 9 agosto alla fortezza Priamar di Savona con Fabio Rinaudo alle cornamuse, Michel Balatti al flauto traverso irlandese e il ritorno di uno dei fondatori del guppo Birkin Tree, Daniele Caronna al violino e chitarra; e il secondo IL 15 agosto in Pineta Bottini a Celle ligure alle ore 06,00 con “Le Tre Sorelle” per un concerto di canti e ritmi della tradizione del Meridione d’Italia.Ai partecipanti verrà proposta la "colazione sul posto", gentilmente offerta da "Il corallo" e "Moda Sport" di Celle Ligure

Se queste sono le proposte musicali, come non parlare dei luoghi meravigliosi, che rappresentano l’anima di questa regione, cornice di questi concerti?

Anzitutto i castelli, come il medioevale castello Spinola che domina dall’alto il borgo di Campo Ligure o la cinquecentesca fortezza del Priamar,una delle più grandi fortezze rinascimentali in Italia e in Europa.

Si prosegue con famosi borghi marinari della riviera come Celle ligure, Camogli e Santa Margherita ligure a Levante.

Ci addentriamo poi nel vasto entroterra savonese a Vendone che conserva ancora i ruderi della torre medioevale; nella romana Aquilianum, oggi Quiliano, e nella sua frazione Valleggia che presenta una chiesa ed oratorio di antiche origini medioevali o ancora negli antichi borghi rurali di Testico e Roccavignale. Troviamo poi, tra i comuni in val Bormida, Altare, antico borgo con una grande tradizione dell'arte del vetro e Calizzano con la sua chiesa del tipico barocco ligure.

Spostandoci nell’entroterra di Imperia troviamo Lucinasco, con l’interessante chiesa romanica di origini quattrocentesche di Santa Maria Maddalena , considerata oggi monumento nazionale.

Ambientazioni dei concerti saranno anche tre splendide ville: Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure , bellissima villa rinascimentale con giardino all’italiana; villa Ormond a Sanremo , bell'esempio di Villa liberty e villa Groppallo a Vado Ligure , settecentesca dimora signorile dei marchesi genovesi.

Quest'anno la rassegna Musica nei Castelli, viste le particolari condizioni organizzative,vedrà il suo programma crescere di giorno in giorno.

Di conseguenza vi proponiamo i concerti già confermati e al più presto inseriremo le novità.









10 Luglio 2020

ore 21,15

Camogli

Teatro Sociale

ALFREDO FERRARIO & GIPSY TROJKA

Un viaggio nell’era del swing, tra hot jazz e Django Reinhardt





21 Luglio 2020

ore 21,15

Sanremo

Villa Ormond

VINCENZO ZITELLO trio

Aforismi d’arpa









25 Luglio 2020

ore 21,15

Testico

Piazza del Comune

FOLK EN ROUGE

musiche e canti dalle terre d’Occitania alle pianure dell’est









26 luglio 2020*

ore 16,00

Lucinasco (IM)

Chiesa della Maddalena

CRISTINA ROVALDI FABIO RINAUDO CLAUDIO DE ANGELI

Antichi Suoni dell’Aria

Musiche dall’Irlanda ed altri racconti

* in collaborazione con "I concerti sul Lago"













27 Luglio 2020

ore 21,15

Quiliano

Centro Storico- Piazza Gramsci

CARLO AONZO trio & FABIO RINAUDO

Mandolitaly

























28 Luglio 2020

ore 21,15

Sanremo

Villa Ormond

PIPER'S NIGHT trio

Racconti di Cornamusa…. Antichi Suoni dell’Aria

Musiche dall’Irlanda, Francia e Nord Italia









29 luglio 2020

ore 21,15

Vado Ligure

Villa Groppallo

LAURA PARODI TRIO E GRUPPO SPONTANEO TRALLALLERO

Canti, Musiche e Racconti delle Tradizioni della Liguria













31 Luglio 2020

ore 21,15

Calizzano

Località le Miniere

MAGNASCO MOVIE QUINTET

Film & music: Le più belle colonne sonore









1 Agosto 2020

ore 21,15

CAMPO LIGURE

Campo Ligure

Castello Spinola

BIRKIN TREE

Irish traditional music

ingresso 12,00 euro

posti limitati ingresso con prenotazione al 335 6311043

















5 agosto 2020

ore 21,15

Vado Ligure

Villa Groppallo

UNAVANTALUNA

Canti e musiche dalla terra di Sicilia





























7 Agosto 2020

ore 21,15

Roccavignale

Laghi del Dolmen

MIKI & THE RED ROCKETS

Rockabilly & Rock & Roll band













9 Agosto 2020

ore 05, 45

CONCERTO ALL' ALBA

Savona

Fortezza Priamar

BIRKIN Trio

Irish Music







12 Agosto 2020

ore 21,15

Camogli

Piazza Colombo

BIRKIN TREE & TOM STEARN

Song and Music from Ireland & Scotland





12 agosto 2020

ore 21,15

Vado Ligure

Villa Groppallo

YULE DE SONOS & duo Ilaria Orefice e Giovanni Bortoluzzi

Canti e musiche tra la Sardegna ed altre terre ...















15 Agosto 2020

ore 06,00

CONCERTO ALL'ALBA

Celle Ligure

Pineta Bottini

LE TRE SORELLE

"Mare Nostrum , Grande Madre”

Canti e Ritmi della tradizione del Meridione D’Italia

Ai partecipanti verrà proposta la "colazione sul posto", gentilmente

offerta da "Il corallo" e "Moda Sport" di Celle Ligure































16 Agosto 2020

ore 21,15

Altare

Piazza della Chiesa

BIRKIN TREE

Irish traditional music









19 agosto 2020 *

ore 21,15

Noli

Piazza Chiappella

LIGURIANI

Musica dai mondi liguri

* in collaborazione con il NOLI MUSICA FESTIVAL













21 Agosto 2020

ore 21,15

Calizzano

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

PIPER'S NIGHT trio

Racconti di Cornamusa…. Antichi Suoni dell’Aria

Musiche dall’Irlanda, Francia e Nord Italia

























22 Agosto 2020

ore 21,15

Valleggia ( Quiliano)

Piazza della Chiesa

CORRADO CORDOVA & galo cadena

r acconti in musica dalla Spagna al Sud America





26 agosto 2020

ore 21,15

Vado Ligure

Villa Groppallo

BOSSO CONCEPT

TANGO! una noche en buenos aires













29 agosto 2020

ore 21,15

Santa Margherita

Anfiteatro Bindi

GENS D'YS , TOM STEARN & BIRKIN TREE

Dance, and Irish traditional music