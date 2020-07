Regione: approvato dalla prima commissione il ddl 313. Vaccarezza: "Una fase importante della storia della nostra regione"

"Il disegno di legge 313 è stato approvato dalla prima commissione". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale (Cambiamo).

"Era passato prima in Giunta, ora andrà in consiglio e martedì 21 diventerà legge della Regione Liguria - prosegue Vaccarezza - che cosa prevede? Prevede la parità di accesso per entrambi i sessi alle elezioni regionali. Ogni lista non potrà essere composta da oltre il 60% di rappresentanza di uno dei due sessi: si potranno esprimere due preferenze se si deciderà di farlo, ma obbligatoriamente dovranno essere di due sessi diversi. Il nostro listino, il famoso listino di cui molto si è parlato che è una lista bloccata, prevederà l'alternanza di genere quindi un uomo, una donna, un uomo, una donna".

"Questa è una fase importante della storia della nostra regione, eravamo l'ultima regione italiana a non adeguarsi ad una legge dello Stato - conclude infine il consigliere regionale - credo che martedì, tutti insieme in consiglio regionale, maggioranza e minoranza, faremo un grosso passo verso la civiltà".