Covid-19, a Spotorno 13 isolamenti legati al cluster di Savona. Un solo caso accertato

"Tutti i contatti o hanno fatto il tampone o lo faranno oggi e nel giro di pochi giorni avremo i risultati. L'unico nostro concittadino positivo, ad oggi sta bene e non presenta sintomi" rassicura il primo cittadino, che aggiunge: "Stiamo attivando tutte le misure di aiuto e di tutela per le persone in isolamento e seguiremo con estrema attenzione l'evolversi della situazione".

"Quello che è certo è che il virus circola ancora e che dobbiamo porre molta attenzione al rispetto delle misure di distanziamento sociale, ad indossare la mascherina, ed a igienizzare di frequente le mani. Spero che quanto accaduto ci serva da esempio contro alcuni atteggiamenti e situazioni visti in quest'ultimo periodo in cui sembra non sia mai accaduto niente e che sia bastato così poco a farci dimenticare quel periodo tragico che abbiamo appena passato. Non lasciamo che la fretta di lasciarci tutto alle spalle e l'atteggiamento di pochi incoscienti ci faccia ripiombare in un lockdown ed in una risalita dei contagi. Dipende anche e sopratutto da ognuno di noi! Non abbassiamo la guardia" conclude Fiorini.