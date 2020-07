Ospedale Cairo, la prima settimana del PPI adibito ad ambulatorio per i codici bianchi

32 accessi. Sono questi i numeri della prima settimana relativi alla riapertura del Punto di Primo Intervento di Cairo Montenotte. Adibito in via provvisoria come ambulatorio di prima accoglienza sanitaria per i codici bianchi (orario dalle 8.00 alle 20 dal lunedì alla domenica).

Come oramai noto, dopo la chiusura durante il periodo di emergenza legato al Covid-19, il presidio sanitario cairese ha riaperto lo scorso 13 luglio. Secondo quanto riferito, si tratta di un primo step verso il ritorno alle condizioni pre Coronavirus. Ossia un Punto di Primo Intervento aperto 24 ore. Un percorso che nelle intenzioni della Regione si dovrebbe concludere con la privatizzazione del presidio e il ritorno di un Pronto Soccorso efficiente.

L’ambulatorio è attrezzato per trattare in autonomia patologie medico-chirurgiche a bassa complessità e la sua dotazione organica è costituita da 1 medico, 1 infermiere ed 1 oss per turno. L'accesso è concordato di norma con la Centrale Operativa 118, il MMG o il medico di continuità assistenziale (Guardia Medica). Mentre l’eventuale autopresentazione deve essere limitata alle patologie medico-chirurgiche a bassa complessità.

Non è previsto il trasporto di pazienti in ambulanza verso l'ambulatorio per urgenze di casi particolari. Qualora durante la visita emergano situazioni particolarmente critiche o vengano rilevate criticità in pazienti che si auto-presentino, l'ambulatorio farà riferimento alla Centrale Operativa-118 che lo gestirà come soccorso primario con trasferimento dall’ambulatorio al DEA di l° livello dell’ospedale San Paolo di Savona.