Coronavirus, il sindaco di Finale Ligure Frascherelli: "Con ottimismo riconquistiamo la nostra quotidianità ma non abbassiamo la guardia"

A riflettere sull'attuale situazione è il sindaco di Finale, Ugo Frascherelli: "La città ed il suo tessuto economico hanno da subito dimostrato una gran sensibilità all’emergenza sanitaria che sta caratterizzando questo periodo storico. Gli accorgimenti e le buone pratiche necessarie al contenimento dei contagi son state da subito poste in essere da parte di tutti gli operatori economici. L’idea di un turismo in sicurezza è stato da subito un obiettivo dell’Amministrazione e della intera città, e tutte le azioni portate avanti in questi mesi vanno in questa direzione. Sanificazione strade cittadine, igienizzazione parchi gioco, gestione e controllo nei week end delle spiagge libere, informative nelle vie cittadine e molto altro. In più occasioni ho dato merito ai miei concittadini di aver vissuto con rispetto e giudizio i mesi di lockdown e le prime settimane di riapertura".