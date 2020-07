Stella, nuova scritta sulla Sp 334: al centro della protesta il semaforo di Santa Giustina

"4 anni di semaforo, nessun lavoro. Ladri". Si fa nuovamente concreta con queste parole, scritte sull'asfalto della Sp 334 all'altezza di Stella Santa Giustina, la protesta degli automobilisti da diverso tempo costretti a fare i conti con il senso unico regolato dal semaforo che inevitabilmente allunga i tempi di percorrenza.



La scritta, si aggiunge a quella ("Paghiamo le tasse, basta semaforo. Ladri!"), poi cancellata, presente prima del semaforo a Stella San Giovanni. Una problematica che soprattutto nelle ultime settimane si sta ampliando con i cittadini che sono stufi della situazione così come del passaggio dei mezzi pesanti (LEGGI ARTICOLO).



"Comune e Anas stanno lavorando insieme ad una progettazione precisa e che porti la strada a essere considerata adatta come statale, e non più come sola provinciale - aveva spiegato il sindaco Lombardi -. Certe lavorazioni necessitano dunque di tempi tecnici più complessi e prolungati, ma proprio perché il lavoro va eseguito seguendo certi passaggi e rispettando certi criteri di progettazione e costruzione. Bisogna allo stesso tempo però ricordarsi della situazione prima del semaforo e di qualche mese fa proprio sulle nostre strade".