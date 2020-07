Amore ligure per Eros Ramazzotti: è la loanese Veronica Montali la sua nuova fiamma?

Un nuovo amore in Liguria per Eros Ramazzotti? Così sembrerebbe, quantomeno secondo i social network e il mondo del gossip. Al cantante sarebbe infatti attribuito un flirt con Veronica Montali, ex allieva di "Amici" di Maria De Filippi (annata 2004-2005) e titolare di un noto ristorante sul lungomare di Loano.

Il popolare Eros, nuovamente single dopo la rottura con Marica Pellegrinelli, avrebbe recentemente trascorso un fine settimana nella nostra provincia in compagnia della 36enne loanese e secondo alcuni rumors tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Sarà davvero così?

Le voci circolano da tempo ma la presenza del cantante nei giorni scorsi dalle nostre parti sembra essere un'ulteriore prova (avvistamenti confermati a Finale Ligure e alla Marina di Loano), così come le foto molto simili pubblicate sui profili social da entrambi i protagonisti di quella che potrebbe diventare una delle liaison più chiacchierate dell'estate 2020.