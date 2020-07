Andora: successo per l'ampliamento gratuito dei dehors

Sono circa una quarantina gli esercizi commerciali tra bar ristoranti, negozi di abbigliamento e oggettistica, che hanno fatto richiesta di realizzare un dehors all'esterno del proprio esercizio commerciale o di ampliare gratuitamente quello esistente per rispettare le normative del distanziamento sociale. Successo,dunque, per un'agevolazione della tassazione locale, ovvero l'esonero dal pagamento della Cosap, che si è trasformata in una opportunità per rendere più il vivo il centro di Andora.