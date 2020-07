Nuova legge elettorale regionale, la soddisfazione di Vaccarezza: "La Liguria riparte da qui"

Nuova legge elettorale regionale. Il commento di Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!":

"La Regione Liguria ha una nuova Legge Elettorale con la doppia preferenza di genere e senza il listino dei nominati.

È stato infatti approvato poco fa, durante la seduta dell'Assemblea del Consiglio Regionale, il DDL 313" Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria” .

Oggi è una giornata storica - commenta il Presidente della Prima Commissione Consiliare Angelo Vaccarezza - in primis devo ringraziare tutto il personale degli uffici regionali della Giunta, del Consiglio e della Prima Commissione, che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo risultato.

L'ultimo passaggio, nella Prima Commissione di cui sono Presidente, è stato complesso e impegnativo, l'argomento è delicato e necessitava di continui approfondimenti: nessuna delle persone coinvolte si è tirata indietro, mettendo a disposizione professionalità e serietà.

Questo ha permesso di dare vita ad un provvedimento completo, ma soprattutto condiviso da tutte le forze politiche .un segnale della necessita di cambiamento che tutti noi sentivamo.

Il documento approvato prevede non solo la doppia preferenza di genere (ogni elettore potrà esprimere due preferenze, a patto che siano per candidati di sessi diversi) ma anche l’alternanza di genere nella formazione delle liste: ogni partito o movimento dovrà stilare gli elenchi di candidati su base provinciale senza superare, per uno dei due generi, il 60% del totale.

Il segnale più importante però è dato dall'abolizione del listino: non accadrà più che i rappresentanti del Consiglio Regionale non vengano scelti dagli elettori. Questo è un colossale passo avanti della politica, ogni candidato sarà sottoposto al giudizio dei cittadini.

Regione Liguria è riuscita a dimostrare ancora una volta, di essere colei che FA.

OGGI la politica da un bel segnale, abbiamo cancellato vetusti retaggi di una politica ormai desueta, polverosa, in cambio di un nuovo modo di vedere e amministrare: tutti i candidati saranno giudicati per le loro azioni, per la loro capacità di esserci per le persone.

Sono fiero di quello che abbiamo fatto.

Sono orgoglioso di essere stato testardo e non aver mollato, e ringrazio il Presidente Toti per la fiducia che mi ha dimostrato in questa delicatissima vicenda.

Perchè abbiamo dimostrato di essere una squadra per davvero.