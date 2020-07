Protesta dei tir a Genova, Toti: "Piano folle di Autostrade e Mit mina sicurezza cittadini e mette in ginocchio imprese"

"Al fianco delle imprese e di tutto il mondo economico ligure, oggi in piazza per protestare contro il blocco e l’isolamento della Liguria": così il presidente regionale Giovanni Toti sulla propria pagina facebook ha confermato la testimonianza di vicinanza portata ai 'tir lumaca' che stamani hanno invaso il centro di Genova, dal porto a piazza Fontane Marose, per protestare contro l'attuale situazione viaria nella nostra Regione.

"I cantieri e il piano di manutenzioni folle messo in campo da Autostrade e Mit stanno minando la sicurezza dei cittadini - dice Toti - mettendo in ginocchio le attività e paralizzando una regione intera, già in difficoltà dopo l’emergenza sanitaria. Questa è la battaglia di tutta la Liguria, vogliamo risposte e soluzioni concrete, oggi dopo settimane di silenzio proveremo a chiederle per l’ennesima volta alla ministra De Micheli".

"Chi ha competenze - conclude Toti - si assuma le proprie responsabilità, non accetteremo di essere ignorati e bloccati da nessuno".