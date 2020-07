Una Lettrice: "Ad Alassio il mare è torbido"

Ci scrive una nostra Lettrice:

"Buongiorno,

Sono una villeggiante e sono da un paio di settimane nella bellissima e rinomata Alassio e non so a chi rivolgermi...

Dalla seconda settimana di luglio è in azione una draga per portare sabbia sulla spiaggia; acqua torbida e maleodorante sono quasi una costante.

I villeggianti si lamentano, nessuno fa nulla e non sappiamo se ci sono i criteri per divieto di balneazione...E' il terzo anno che Alassio si riduce in questo stato ma il comune non offre soluzioni alternative nonostante i cari prezzi imposti ai turisti! Forse qualcuno dovrebbe controllare...."