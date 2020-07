Albenga: i nuovi orari di apertura dell'Eco-Sportello

Viste le dinamiche di afflusso degli utenti presso l’ex caserma Turinetto per il ritiro del kit per la differenziazione, l’amministrazione comunale di Albenga comunica che dal 27 luglio al 30 settembre l’Eco-Sportello sarà aperto nei seguenti orari:

- lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

- martedì e giovedì: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Si ricorda che il ritiro delle dotazioni può essere effettuato da parte dell’intestatario TARI direttamente previa presentazione del proprio documento.

Con l’avvio della nuova raccolta porta a porta il 1 ottobre 2020 non verranno ritirati i contenitori esposti in ore e giorni non corretti o difformi da quelli consegnati. Fino al 30 settembre rimangono attive le regole vigenti e il vecchio calendario di esposizione.