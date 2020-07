Associazione Nazionale Carabinieri di Albenga: cambio al vertice

Cambiano i timonieri dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Albenga. A subentrare a Francesco Maurizio (che dopo vari decenni ha lasciato il testimone) è il maresciallo Massimo Rufini, da poco pensionato, ha svolto per vari anni servizio in zona: Comando Stazione Ceriale, poi a Villanova, Alassio, Pontinvrea ed infine in Lombardia a Mortara, terminando al Comando Regione di Genova. Con Francesco Maurizio era vicepresidente del sodalizio.

Appena eletto ha dichiarato: "Assumendo la carica di presidente della Sezione Nazionale Carabinieri di Albenga e subentrando all' amico Maurizio Francesco a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, ringrazio i colleghi del direttivo per la fiducia accordatami e auguro buon lavoro al vice presidente Fantino Renzo, il segretario di sezione Nunzio Sassanelli , i consiglieri subentranti Fabio Isnardi con delega al monumento, Bosio e Sotgiu, i revisori dei conti dott.Gianluca Arescaldino e Vittorio Gerini e il niovo cerimoniere cav.Franco Scrigna".