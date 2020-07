Carcare, messa in sicurezza del torrente Nanta: una nuova scogliera in via XXV Aprile per risolvere il problema idraulico (FOTO)

Lavori in corso a Carcare. Lo comunica il sindaco Christian De Vecchi.

"In via XXV Aprile, in seguito agli eventi alluvionali degli ultimi anni, la sponda destra del torrente Nanta era stata erosa dalle piene. La pista ciclabile e la strada rischiavano un erosione sotterranea con incremento di eventuali danni in caso di altre piogge" spiega il primo cittadino.

"La realizzazione della scogliera in pietra risolverà il problema idraulico eliminando i rischi. I lavori pari a 150 mila euro, sono stati finanziati con i fondi della Regione Liguria per i danni alluvionali 2019" aggiunge il sindaco.

"Abbiamo da sempre guardato con rispetto il nostro fiume Bormida e i suoi affluenti. Con un occhio di riguardo, in questi anni di amministrazione 2009-2020 non abbiamo perso un'opportunità di finanziamento pubblico per riuscire a fare lavori di manutenzione e prevenzione" conclude il primo cittadino De Vecchi.