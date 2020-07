Andora: lo psicanalista Massimo Recalcati a "Sguardi laterali"

Giovedì 23 luglio, alle ore 21.30, secondo appuntamento con Sguardi Laterali che nei Giardini Tagliaferro, ore 21.30, ospita Massimo Recalcati uno degli psicoanalista più noti d'Italia che il grande pubblico conosce anche per il programma di Rai Tre “Lessico Famigliare” dove dal 2018 riflette sulle figure della madre, del padre, del figlio e sulla scuola. Nel 2019 ha tenuto sette lezioni sull'amore in “Lessico Amoroso” sempre su Rai3. Nel 2020 ha proposto una riflessione sul confine, sull'odio, l'ignoranza, il fanatismo e la libertà in "Lessico Civile". Stimato psicanalista, la sua attività scientifica si è articolata intorno ad alcune direttrici fondamentali: analisi della psicopatologia contemporanea e dei disturbi alimentari; studio dell’insegnamento di Jacques Lacan; riflessione sulla figura del padre nell’ epoca ipermoderna; analisi del rapporto tra politica e disagio della civiltà contemporanea, tra psicoanalisi e creazione artistica. Attualmente, il suo interesse è orientato verso lo studio della relazione tra psicoanalisi e cristianesimo. Si è raccontato in “A libro aperto”, il documentario de La Effe che delinea la storia della sua vita e della sua formazione.