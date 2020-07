"L'autore Racconta": ad Andora arriva Cristina Rava

Venerdì 24 luglio, alle ore 21.30, Cristina Rava sarà ospite della rassegna “L’autore Racconta” organizzata dall'associazione Poornima con il Patrocinio del Comune di Andora, nello spazio antistante la libreria Squilibri di via Aurelia 190, sul lungomare di Andora.

La Rava presenterà il libro "I segreti del Professore". L’incontro con la scrittrice molto amata, spigliata e brillante è certamente atteso: si tratta di una delle voci più acute del noir femminile che propone l'atteso ritorno di due detective che fanno scintille in una commedia nera che mischia squisito cinismo e humor impeccabile:

“I Segreti del professore” è ambientato in un luogo in cui all’apparenza regna la pace: al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, tra un cielo pallido di fine inverno e il tenero verde delle colline. Ma è solo apparenza. Ci può scommettere l’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo. A richiamarlo all’azione dal suo ritiro a vita privata provvede Ardelia Spinola, il medico legale che non ha mai imparato a mettere la giusta distanza tra sé e i cadaveri distesi sul tavolo autoptico. Adesso il poliziotto deve vedersela con una scia di sangue che parte da Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie di delitti dietro cui sembra celarsi la mano di un serial killer. Tre fori di proiettile, a formare un triangolo scaleno sul petto delle vittime, sono la firma dell’assassino.

La rassegna proseguirà Venerdì 31 luglio con Ugo Moriano che presenterà L'Angelo del Dolore h 21,30.