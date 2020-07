Albenga, il consigliere Tomatis al sindaco: "Aumentiamo i controlli e garantiamo più sicurezza"

Il consigliere comunale (Lega) Roberto Tomatis scrive al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "21 giorni fa ti ho chiesto ufficialmente quale azione avresti voluto intraprendere in relazione all'obbligo di effettuare il test antidroga per i tutti gli amministratori del nostro comune, test, che ti ricordo, ha una linea di istituzionalità obbligatoria, perchè votato in Consiglio Comunale grazie alla tua lungimiranza".

"Spiace constatare che, mentre il sindaco è alle prese a redimere le beghe interne e a riportare alla calma alcuni componenti della maggioranza che, fin da subito, si sono dimostrati poco disponibili a sottoporsi obbligatoriamente al test – sottolinea Roberto Tomatis – il vecchio ospedale, ormai ridotto a un rudere, in pieno centro storico, diventato ricettacolo di topi e di sporcizia, è il rifugio notturno/diurno per i balordi e spacciatori, probabilmente irregolari sul territorio, che, la mattina, si calano dalle grondaie e dalle magnolie, per poi piazzarsi a spacciare proprio davanti ad un immobile che, contribuisce a penalizzare l’immagine di una città turistica, ricca di bellezze storiche e architettoniche che, purtroppo, l’amministrazione comunale non riesce a valorizzare, anzi, riesce a distruggere come immagine".

"Se il nostro centro storico in qualche modo è rinato dal punto di vista commerciale è solo grazie all’imprenditoria, la volontà e l’impegno dei commercianti ed esercenti che hanno investito e continuano a investire per rendere le nostre piazze più belle e accoglienti. E i risultati sono evidenti. Albenga è diventata nuovamente una delle città della movida e, fino allo scorso anno, quando la pandemia non aveva alterato le dinamiche degli spostamenti, si è registrato il ritorno di molti stranieri e in particolare dei francesi. Torno a fare appello al sindaco Tomatis, aumentiamo i controlli, garantiamo più sicurezza e diamo il buon esempio anche alle nuove generazioni, sottoponendoci tutti noi amministratori al test antidroga in un momento in cui Albenga sta toccando livelli di crimine legato allo spaccio più alto di sempre, ma non si perda più tempo prezioso" conclude il consigliere Tomatis.