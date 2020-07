Autostrade, ieri a Roma la manifestazione di Forza Italia Liguria

Si è svolta nel pomeriggio di ieri a Roma, in piazza di Monte Citorio, la manifestazione promossa da Forza Italia Liguria in collaborazione con il gruppo parlamentare del partito alla Camera, per chiedere al Governo di porre fine con la massima urgenza alla situazione di grave disagio sulla rete autostradale ligure, dovuta al piano di chiusure e manutenzioni delle gallerie.

Alla presenza della delegazione di amministratori locali, dirigenti e militanti liguri di Forza Italia, giunti a Roma in pullman, sono intervenuti il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i deputati liguri Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè. Presenti anche il responsabile infrastrutture on. Alessandro Cattaneo, la coordinatrice di Azzurro Donna on. Catia Polidori, gli on. Erica Mazzetti e Raffaele Nevi.