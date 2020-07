Calizzano: guidatori troppo "spericolati" sulle provinciali. Il sindaco Olivieri dice basta

"Purtroppo come periodicamente avviene abbiamo avuto evidenza diretta e ricevuto diverse segnalazioni circa le situazioni di pericolo e preoccupazione causate dai veicoli, motocicli e automobili, che in particolare nei fine settimana percorrono ad alta velocità le Sp 490 e 51 che attraversano il nostro paese, anzitutto, ma non solo, nelle frazioni di Caragna, Frassino, Mereta e nella zona di Codevilla".

Lo comunica in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Tale questione - aggiunge il primo cittadino - è stata condivisa con i sindaci di Bardineto e Murialdo. Inoltre, abbiamo inoltrata formale comunicazione lo scorso 30 giugno a Prefettura, Provincia e Forze dell’Ordine tutte per quanto di competenza. Quanto al nostro territorio, l’amministrazione comunale si è attivata e confrontata con quella Provinciale per la realizzazione nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei tempi delle procedure pubbliche, di interventi mirati sulle dette tratte per il contenimento della velocità e la sanzione delle violazioni" aggiunge il primo cittadino.

"Nel contempo, con le tutte le risorse possibili, saranno con decorrenza immediata disposti controlli mirati nelle zone nevralgiche in questione - conclude Olivieri - Per tutto quanto possibile proseguiamo nelle attività a tutela del nostro territorio e della nostra comunità".