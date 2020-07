Feglino, la "Sagra della Lumassina" slitta al 2021. L'Associazione Volontari Feglinese: "Quest'anno non c'erano le condizioni, torneremo più festanti"

Dovevano essere questi i giorni in cui il paese cominciava ad animarsi coi preparativi per la 43esima edizione della "Sagra della Lumassina" nel pieno della loro realizzazione.

La pandemia ha invece stoppato questo immancabile appuntamento del primo fine settimana di agosto, tra i più attesi e partecipati della tradizione estiva savonese, che da oltre quarant'anni si svolge a Feglino, nell'entroterra finalese.

"A causa dell'emergenza Coronavirus e delle norme vigenti in materia di contrasto della diffusione dell'epidemia non ci possiamo ritenere in grado di far rispettare tutte le disposizioni che ci consentirebbero, secondo l'ordinanza regionale e le linee guida in materia, la gestione degli assembramenti e un corretto mantenimento delle distanze, come ad esempio nelle cucine e durante le code" spiegano dall'Associazione Volontari Feglinese.

Una scelta non solo legata alla difficile gestione degli spazi riservati alla clientela, ma anche di quelli dedicati alla preparazione dei piatti "Vista la situazione contagi e gli spazi ristretti di lavoro abbiamo preferito non rischiare di esporre ad alcun rischio i nostri volontari, di cui molti, specialmente i più 'preziosi' in età avanzata. Abbiamo quindi deciso di rispettare appieno la volontà di coloro che non se la sono sentita di fornirci la loro disponibilità".

Non solo questioni logistiche però. Alla base della scelta del direttivo dell'AVF una scelta di solidarietà e rispetto nei confronti di un mondo messo a dura prova in questi tempi: "Vista la situazione economica e gli sforzi, non solo economici, per adeguarsi alle norme anti Covid, non vogliamo gravare sul lavoro dei ristoratori della zona mettendoci in una sorta di concorrenza. Nonostante per noi si tratti di una perdita consistente la rinuncia all'evento".

Dovranno quindi aspettare ancora un anno i tanti ormai abituali clienti della sagra per degustare il tipico vino ligure accompagnato da un piatto sfizioso o dalle tipiche "bugie" dolci. Ma l'organizzazione assicura: "Torneremo nel 2021 più festanti e forti di prima".