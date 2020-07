Il DL Semplificazioni "imbavaglia" i sindaci sul 5G. Pareri contrastanti tra gli amministratori della Val Bormida

I sindaci non potranno impedire l'installazione delle antenne 5G. La norma è stata approvata dal governo nel decreto Semplificazioni. Una decisione che in parte fa già discutere. Nei mesi scorsi infatti, alcuni primi cittadini avevano firmato delle ordinanze per vietarne la sperimentazione sul proprio territorio comunale.

Ne sono un esempio in Val Bormida i comuni di Calizzano, Cosseria e Murialdo. A Cairo invece, la giunta del sindaco Lambertini aveva deliberato un atto di indirizzo avente comunque lo stesso obiettivo: sospenderne la sperimentazione in attesa di garanzie sulla salute.

"Sarà scontro - commenta il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro - Non possono definirci autorità sanitaria del territorio e menomarci di questi poteri. Reagirò appellandomi se fosse il caso anche alla Corte Europea per i Diritti Umani. Non è mio obiettivo rallentare il progresso, ma devo avere conferme scientifiche tangibili che l'innovazione non produca effetti nocivi per la salute e per l'ambiente".

Diversa la posizione del primo cittadino di Roccavignale Amedeo Fracchia: "Come già detto in precedenza, questa materia non è di competenza dei sindaci. Per tale motivo non mi sono mai esposto in nessuna direzione. C'è una legge nazionale. Hanno venduto le licenze, spetta al governo gestire tale situazione. Ora si fa tanto clamore, ma pensiamo se la stessa cosa fosse accaduta (e in alcune zone è successo) per il 3G e il 4G. Oggi a Roccavignale si potrebbe andare con il 4G e in un altro comune vicino no. Agli utenti poi chi glielo racconta. Troppo facile parlare seduti ad un tavolino. Si possono creare dei problemi quando non si ha la tecnologia in mano. Che si faccia o no, io personalmente non ho nessuna idea. Dico solo che in caso di via libera, il 5G deve essere attivato in tutta Italia".

"Come amministrazione abbiamo fatto un atto di indirizzo per chiedere maggiori delucidazioni prima di eventuali sperimentazioni. Penso sia arrivata l'ora che gli organismi competenti definiscano la situazione, comunicando tutte le informazioni necessarie" aggiunge il sindaco di Cairo Paolo Lambertini.

"Noi siamo uno dei pochi comuni in Val Bormida ad avere un piano comunale sulla telefonia mobile, redatto negli anni 2008/09 - spiega il primo cittadino di Carcare Christian De Vecchi - Si tratta di uno strumento di tutela e garanzia. Nel nostro comune ci sono solamente tre aree predisposte. Questo ci permette di valutare con le aziende della telefonia tutta una serie di requisiti. Ossia le indicazioni dove poter installare eventuali antenne nel nostro comune".

"Come amministrazione non abbiamo deliberato ad oggi niente proprio perché immaginavamo uno scenario del genere - conclude il sindaco di Millesimo Aldo Picalli - Al momento non abbiamo le conoscenze tecniche per dire se sia dannoso o meno. Ci stiamo lavorando e prendendo informazioni. Si tratta di una cosa molto delicata".