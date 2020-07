Luoghi del Cuore del FAI, oltre 2 mila preferenze per il Convento San Giacomo di Savona: tra i più votati in Liguria

C'è anche il Convento di San Giacomo a Savona tra i "Luoghi del Cuore" del FAI che hanno raggiunto almeno 1.000 voti in Liguria. Per la precisione il tassametro segna già 2570 preferenze.

Nella classifica provvisoria infatti, il Convento savonese si trova in ottima posizione. Assieme alla chiesa sorge sull’omonima collina e domina il centro e il porto della città. Eretto tra 1471 e 1476 dai Frati Francescani Minori Osservanti, il convento ha due chiostri con lunette affrescate dal pittore savonese Gio Agostino Ratti (1699–1755) sulla vita di San Francesco. L’abside esprime la predicazione per immagini attraverso un ciclo di affreschi di Ottavio Semino (1520 – 1604) e nelle cappelle della chiesa erano conservate opere dei più importanti pittori liguri e lombardi del tempo, ora nella Pinacoteca Civica di Savona o in musei stranieri, tra cui il Louvre. La biblioteca inoltre era una delle maggiori del nord Italia, con molti manoscritti preziosi. Nel 1812 la soppressione del convento, già mutilato negli spazi esterni per motivi militari, ne sancì la decadenza e venne destinato a svariati usi (opificio, reclusorio militare, caserma...). Nonostante la perdita di gran parte dell’apparato pittorico della chiesa, i volumi edilizi principali restano intatti e perfettamente leggibili e gli affreschi del Semino possono essere recuperati.

Ad oggi in Liguria al primo posto si trova la Ferrovia della Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza, una straordinaria opera dell’ingegno umano che sfida i limiti fisici - in meno di 50 km in linea d'aria supera un dislivello di mille metri - per creare un ardito collegamento tra territori e nazioni, pensata e realizzata quasi due secoli fa per unire l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria, i monti al mare, la pianura alla costa. Segue la Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano a La Spezia, costruita nel 1348 come ampliamento di un edificio preesistente, la struttura fu più volte rimaneggiata nel corso dei secoli.

Si può votare fino al 15 dicembre 2020.