Sciopero dei trasporti di domani, FS Italiane invita i passeggeri a consultare la app

In occasione dello sciopero di venerdì 24 luglio dalle 9 alle 17 in Liguria, il Gruppo FS Italiane invita i passeggeri a consultare, prima di mettersi in viaggio, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, l’app Trenitalia o chiamare il numero verde gratuito ‪800 89 20 21.

Ciò risulta fondamentale anche in funzione delle norme anti-Covid per evitare episodi di sovraffollamento nelle stazioni e sui treni.

Per quanto riguarda le Frecce e gli InterCity da e per la Liguria, è stato predisposto un programma di circolazione dei treni senza modifiche all’offerta programmata.