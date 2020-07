Finale, Maria P. Mischitelli presenta il libro "Muretti a secco, I miei maixei?"

L'autrice Maria P. Mischitelli presenta il suo libro "Muretti a secco, I miei maixei?". L'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 19.30 presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.

Maria P. Mischitelli nasce a San Giovanni Rotondo (FG). Con i genitori e il fratello maggiore a solo sei mesi emigra in Francia dove nasce il fratellino Giuseppe, morto a soli sedici anni. Vive tra Italia e Francia, dove insegna e termina il Dottorato di Ricerca su Italo Calvino. Consegue il premio “Mons Aegrotorum” della Venilia Editrice e il premio “La Soie des Vers” delle Editions de la Rhubarbe. Scrive poesie, romanzi, racconti in francese e in italiano.

Questa silloge poetica è scritta come una specie di racconto autobiografico dell’infanzia dell’autrice, trascorsa in parte (tutte le estati e anche oltre) a Finale Ligure, in provincia di Savona. L’infanzia, la nostalgia, ma anche la speranza nella vita che si rinnova sempre, nonostante tutto, sono i “muretti” su cui poggia questa raccolta poetica. Un intreccio tra memoria personale e memoria del mondo trasfigura in una “visione cosmica”, evocata per capire meglio il presente sempre più confuso, ma anche per porsi le domande giuste nell’ottica di costruire un futuro più umano, più giusto, più rispettoso dell'ambiente che ci salvi dall’autodistruzione .