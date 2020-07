L’isolamento economico e sociale di Savona: il gruppo "Quelli della Rebagliati–Il rosso non è il nero" organizza un incontro

"Il gruppo 'Quelli della Rebagliati – Il rosso non è il nero' invita le forze politiche, culturali, associative, cittadine e cittadini ad un incontro che si svolgerà giovedì 30 luglio alle ore 17,30 presso la SMS “La Generale” di via San Lorenzo (g.c.)" commentano in una nota Dilvo Vannoni, Franca Ferrando, Sergio Acquilino, Maria Teresa Carbone, Dario Zucchelli, Maria Rita Zanella, Antonio Vallarino, Franco Astengo, Sergio Tortarolo e Bruno Marengo.

"Il tema è quello dell’isolamento economico e sociale che ha causato a Savona una perdita di identità e un forte deficit nella capacità di definire una prospettiva di futuro. Una situazione che l’emergenza sanitaria ha ulteriormente acuito e che richiede da parte di tutti noi l’avvio di un’ampia ricognizione collettiva sul livello di necessaria progettualità da recuperare nei tempi più brevi possibile".

"Al centro del nostro dibattito si collocheranno i temi del lavoro collegati a quelli delle infrastrutture, della portualità, della mobilità delle merci e delle persone. Il recupero di una dimensione comprensoriale è un altro aspetto che intendiamo sottoporre in evidenza all’attenzione di tutti - conclude - Con l’auspicio che l’occasione sia colta per avviare un proficuo dibattito nel merito delle questioni rivolgiamo un invito alla partecipazione".