Villanova d'Albenga, Pietro Balestra in difesa di Piaggio Aerospace: "No a delocalizzazioni e smembramenti"

Il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra, si fa promotore di una nuova “levata di scudi” a tutela della Piaggio Aerospace, azienda aerospaziale con tutte le potenzialità per godere di un futuro roseo ma, ad oggi, ancora incerto.

Sono infatti ben 19 le manifestazioni di interesse a livello internazionale pervenute per acquisire questa eccellenza aerospaziale italiana e questo sicuramente è un dato positivo. “Ma ad un patto: che nessuno si azzardi né a delocalizzare gli stabilimenti né a smembrare le varie specialità, dalla progettazione, alla manutenzione, alla motoristica”. Su questo è inflessibile Pietro Balestra. Per questo motivo il primo cittadino villanovese ha scritto una lettera al commissario straordinario Vincenzo Nicastro, facendo presente che Piaggio Aerospace è un nome legato in modo indissolubile alla storia e all’economia della Liguria e non potrà mai essere diversamente, per nessun motivo al mondo. No alle delocalizzazioni all’estero, ma nemmeno sul territorio nazionale (ricordiamo infatti che ancora pochi mesi fa era tornata alla ribalta l’ipotesi Napoli).

Spiega Balestra: “L’iter di Piaggio Aerospace va avanti in un quadro di eccessivo silenzio e la situazione mi lascia perplesso. La mia esperienza politica mi ha insegnato che la troppa quiete fa paura, perché non è mai portatrice di buone notizie. Al contrario, dobbiamo fare sentire forte e chiara la nostra voce e tenere la guardia alzata. L’esperienza con gli Emirati ci ha insegnato che per la Holding Mubadala si trattava di una pura speculazione finanziaria, senza interessi di tipo industriale. Non possiamo più permetterci che si ripeta una situazione del genere. Per dare una nuova sede e una nuova storia a Piaggio Aerospace sono stati spesi tanti soldi, anche pubblici oltre che privati, quindi il territorio, i lavoratori, i contribuenti meritano certezze e risposte concrete”.

Le parole di Pietro Balestra hanno trovato immediato appoggio e riscontro da parte di due sindaci del territorio: Riccardo Tomatis di Albenga, città che ospita gli stabilimenti LAERH (legati a doppio filo a Piaggio Aerospace), e Ugo Frascherelli di Finale Ligure, il luogo che ha visto sorgere ed ha ospitato per un secolo la Piaggio Aero (poi diventata Piaggio Aerospace).

Ma non solo: già all’inizio della crisi più recente, Pietro Balestra si era fatto promotore di un consiglio comunale “allargato” che aveva visto presenti nel Comune di Villanova i pubblici amministratori di ben 34 comuni della provincia. Un’altra importante vittoria per questo sindaco che ha sempre sottolineato il suo essere “civico”, al servizio dei cittadini e del territorio. Ed infatti in quel caso aveva ottenuto un’adesione senza barriere di tipo politico e senza bandiere, da parte di sindaci, assessori, consiglieri comunali motivati esattamente come lui a tutelare un’eccellenza tecnologica e industriale della nostra provincia.

A questi 34 sindaci e alla Regione Liguria è stata inoltrata per conoscenza la lettera che Balestra ha inoltrato al commissario straordinario Vincenzo Nicastro, ma è facile prevedere che anche altri comuni della provincia faranno presto sentire la propria adesione in difesa di Piaggio Aerospace.

Ecco, qui di seguito, il testo integrale della comunicazione al Commissario:

Il dossier Piaggio è quotidianamente all'ordine del giorno dell'Amministrazione comunale.

In primo luogo, perché la forza della Piaggio Aero, marchio storico, risiede nell'inscindibile cluster di competenze dei lavoratori, dei progetti e delle tecnologie racchiuso nei due siti industriali di elezione, di cui il più recente è localizzato sul sedime aeroportuale di Villanova d'Albenga proprio per consolidare e sviluppare le attività nei settori progettuali, produttivi e manutentivi dell'azienda.





In secondo luogo, perché in virtù degli accordi sottoscritti tra varie PPAA e la società Piaggio Aero negli anni (in particolare, l'accordo di programma del 08/08/09), quest'ultima ha potuto delocalizzare la sua attività industriale in un sito compatibile col proprio piano di sviluppo beneficiando delle speciali procedure concertative previste dalla legislazione nazionale e regionale ma obbligandosi a mantenere la piena occupazione.





Oggi, sentiamo il dovere di intervenire ancora una volta poiché è formalmente iniziata la procedura di vendita della Piaggio e dalle prime rivelazioni della stampa le manifestazione dì interesse per l'acquisto dell'azienda sembra siano 19 provenienti un po' da tutte le parti del mondo: dal Nord America, dall'Europa e dall'estremo Oriente.





Non abbiamo mai nutrito dubbi sulla positiva risposta del mercato. 11 che dimostra la notorietà dell'azienda ligure in ambito internazionale. Semmai, ci preoccupa, l'idea che Piaggio Aero possa nuovamente finire in mano ad operatori interessati più ad una speculazione tipica delle liquidazioni fallimentari, che allo sviluppo e al rilancio di una vera attività industriale. Abbiamo già visto cosa è successo quando l'Azienda, profondamente legata al territorio in cui è nata e cresciuta, è andata in mano ad un fondo dí investimento degli emirati arabi. La conclusione è stata il fallimento e, per la seconda volta nel giro di un ventennio, l'applicazione della legge Marrano per cercare di salvaguardare quel poco di occupazione rimasta e quel che rimane di una importante realtà produttiva che per più di un secolo ha contribuito allo sviluppo economico del paese. Allora, siamo intervenuti, come stakeholder istituzionali a difesa del territorio, del lavoro e avrattutto per il rispetto degli impegni presi, inviando una missiva (i cui contenuti sono ancor oggi validi ed efficaci) dì messa in mora dell'Azienda e delle Istituzioni di controllo previste a vario livello dalla "Intesa 30.11.2005 ed Accordo di Programma 8.8.2009", chiedendo la convocazione del tavolo di monitoraggio e del collegio di vigilanza ex art. 34 c. 7 e formalizzando una proposta di sollecitazione dei poteri di monitoraggio e sanzionatori ex at. 7 e 8 DPR 19.2.2014 n, 35 nonchè degli eventuali poteri sostitutivi ivi previsti. Quindi, è con una certa attenzione che accogliamo la pur giustificata soddisfatta dichiarazione che i pretendenti arrivino da tutto il mondo. D'altronde è logico porsi la domanda di quali possano essere gli interessi ad esempio di un gruppo cinese nell'acquisire un'azienda aerospaziale italiana. Saranno benefattori interessati ad investire per la crescita dell'economia della nostra regione, rispettando gli accordi presi o magari saranno più interessati ad acquisire e trasferire nel loro paese le tecnologie che l'azienda ha faticosamente sviluppato nel corso degli anni anche grazie ad abbondanti aiuti statali?

Quali amministratori locali, interessati alla difesa e conservazione degli asset di pregio ancora vitali per il nostro territorio, ci auguriamo che fra le manifestazioni di interesse ci siano soprattutto soggetti imprenditoriali che abbiano elaborato e proposto programmi di sviluppo a lungo termine e business plans credibili proiettati sugli investimenti per la realizzazione di nuovi prodotti utilizzando l'unicità e l'integrità data dalla potenzialità delle risorse aziendali per fare crescere l'industria e non limitarsi alla speculazione finanziaria come si è verificato in questi ultimi venti anni.

Il rilancio dovrebbe essere realizzato su un business plan di lungo periodo che preveda la realizzazione di nuove famiglie di aeromobili, investimenti per lo sviluppo di propulsori ibridi e full electric sarebbero segno tangibile della serietà e lungimiranza dei nuovi investitori. Ci auguriamo, infatti, che la scelta venga indirizzata tenendo ben presente quali sono gli scopi per cui ad un'azienda viene concessa l'amministrazione straordinaria, ovvero "favorire la conservazione del patrimonio produttivo ed evitare un'espansione sistemica della crisi nel medesimo settore e in altri ad esso collegati".

Inoltre, proprio ora che il Governo, con fiducia, ha intrapreso la via del risanamento valorizzando lavoratori e siti con corpose commesse, auspichiamo che la valutazione finale sul partner industriale tenga conto delle esigenze del territorio, attraverso le sue istituzioni locali, che faranno riferimento ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed al volume degli investimenti.

A questo proposito, dopo anni in cui vediamo impresa e lavoratori soffrire per deficit di management, calo di commesse e cassa integrazione con scarsa attenzione alla valorizzazione dell'integrità del compendio aziendale, ci proponiamo di continuare l'azione di sollecitazione e di verifica di modo che la scelta degli organi della procedura commissariale venga fatta tenendo in debita considerazione chi saprà coniugare lo sviluppo industriale dell'azienda mantenendo sul territorio le attività produttive consolidate con un lungimirante programma di innovazioni tecnologiche tale da assicurare una benefica ricaduta sul tessuto sociale locale e nazionale.