Morte padre Albano, il cordoglio del sindaco di Cosseria: "Ci aiuterai dal cielo"

"Caro padre Albano mancherai tanto nella vita terrena, ci aiuterai dal cielo". Questo il cordoglio del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"Ho avuto la fortuna di ascoltare Padre Albano che raccontava parte delle sue esperienze vissute come missionario in Madagascar. Per quanto si possa immaginare che esistano luoghi dove le persone sono povere economicamente, i racconti di padre Albano ti facevano sentire in imbarazzo al solo pensiero di possedere i vestiti che indossi".

"Un'offerta di denaro si traduceva in mezza banana da distribuire a 800 bambini, i quali potevano superare un giorno in più con un minimo di sostanza alimentare. Ma quello che mi colpiva e emozionava era la sua voce, molto chiara con un lontano accento veneto e con un suono che esprimeva il dolore, la compassione e la tenacia, la sua voce descriveva l'ambiente di estrema povertà dell'area dove operava da 53 anni".

"Le sue parole semplici, dirette non crude e mai dette velocemente per non farsi comprendere. Non amava gli sfarzi e gli altolocati perché la sua missione era incontrare e parlare con le persone bisognose. Le persone agiate potevano rivolgersi altrove" conclude il primo cittadino Molinaro.

La santa messa in suffragio si terrà sabato 1 agosto alle ore 18 all'aperto nella vicinanza della Chiesa Parrocchiale di Cosseria. Originario del Veneto, Padre Albano fu sfollato a Cosseria con l'alluvione del Polesine nel 1951 e partito missionario nel 1967. E' mancato a causa del Covid-19.