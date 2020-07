Alberi tagliati ad Andora, Accademia Kronos: "Nessuna procedura criticabile"

Accademia Kronos Sezione Ponente Ligure, dopo le molte segnalazioni ricevute da associati e cittadini per il taglio di numerose alberature in aree urbane del Comune di Andora da parte dell'Amministrazione ha avuto accesso agli atti per esaminare la documentazione amministrativa e tecnica a sostegno dell'intervento.

La documentazione è stata fatta esaminare ai propri consulenti tecnici e giuridici ed all'esito di ciò Accademia Kronos comunica che non ci sono rilievi sotto il profilo della correttezza amministrativa del procedimento e che sotto l'aspetto della perizia agronomica sono sostenibili le giustificazioni dei tagli delle alberature ed è apprezzabile l'immediato reimpianto. Unico rilievo è la scelta di sostituire i pini con le magnolie.

Il tipo di magnolia scelto è un albero a crescita lenta e una volta arrivato ad alto fusto potrebbe presentare (se non mantenute con attenzione) le mededime problematiche dei pini per la sede stradale e dei marciapiedi. In luogo delle magnolie si indicano per esempio: il tiglio, il pepe verde o il salice.